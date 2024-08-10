Самолету Трампа пришлось совершать аварийную посадку из-за технической неисправности

Самолет бывшего президента Дональда Трампа США из-за механической неисправности был вынужден накануне совершить посадку в Биллингсе, штат Монтана.

Эту информацию подтвердили CBS News представители аэропорта, сообщает "Европейская правда"

Накануне вечером Трамп проводил митинг в Бозмене, что в штате Монтана, но его частный самолет приземлился в Биллингсе днем, говорится в заявлении Международного аэропорта Биллингс-Логан.

В аэропорту заявили, что самолет Трампа "приземлился без инцидентов", после чего Трамп вылетел в Бозмен на другом частном самолете.

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Более подробной информации о неисправности самолета Трампа не было.

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