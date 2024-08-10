Премьер Грузии повторил, что готов перезагрузить отношения с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с сенатором США Джином Шахин и конгрессменом Майком Тернером, ключевой темой которой стали отношения между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На встрече внимание было сосредоточено на стратегическом партнерстве между Грузией и США, а также проблемах в двусторонних отношениях.

Как отметили в пресс-службе грузинского правительства, Кобахидзе отметил необходимость перезагрузки и улучшения отношений с США и еще раз подтвердил готовность грузинской стороны к этому.

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По словам премьер-министра, Грузия остается надежным и надежным союзником США и надеется, что двусторонние отношения вернутся к положительной динамике развития.

Напомним, в июле Кобахидзе предложил США перезагрузку отношений, поскольку, по его мнению, это в равной степени отвечает интересам обоих государств.

Как известно, отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего из-за принятия грузинскими властями скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

На саммите в конце июня лидеры ЕС заявили о де-факто приостановке процесса евроинтеграции Грузии.

Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.

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