Reuters: військові США зазнали поранень внаслідок атаки дрона в Сирії

Кілька американських військовослужбовців були поранені в п'ятницю в Сирії в результаті атаки безпілотника.

Про це агентству Reuters стало відомо від посадовця США, пише "Європейська правда".

Це була друга за останні дні велика атака на американські війська на тлі зростання напруги на Близькому Сході.

Спочатку американські військові заявляли про відсутність постраждалих в результаті атаки безпілотника. Але більш детальна інформація показала, що деякі військовослужбовці отримали незначні травми. Зокрема, дехто постраждав від вдихання диму.

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Посадовець, який говорив на умовах анонімності в суботу, сказав, що жодна з травм не є серйозною, але деяких військовослужбовців все ж обстежили на предмет черепно-мозкових травм.

Декілька військових були переведені в інше місце для подальшого обстеження, додав посадовець.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, але подібні атаки в минулому здійснювали угруповання, які підтримує Іран.

Атака дрона у Сирії відбулася після нападу на американські сили в Іраку в понеділок з боку підтримуваного Іраном угруповання бойовиків, в результаті якого було поранено семеро військовослужбовців.

Новини про постраждалих американських військових з'явилися на Близькому Сході в той час, коли регіон готується до можливої нової хвилі атак на Ізраїль з боку Ірану і його союзників.