Reuters: Американські війська зазнали атаки в Сирії

Американські війська на північному сході Сирії були атаковані безпілотником.

Про це агентству Reuters розповів неназваний посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Це вже другий за останні дні напад на американські сили на Близькому Сході.

Атака відбулася на авіабазі Румалін, де дислокуються американські війська разом з військами коаліції.

Реклама:

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих серед американських військових немає.

"Початкові повідомлення не вказують на будь-які поранення, проте медичні експертизи тривають. Наразі ми проводимо оцінку збитків", – сказав американський посадовець про атаку в Сирії.

У понеділок стався напад на американські сили в Іраку з боку підтримуваного Іраном угруповання бойовиків, в результаті якого було поранено семеро військовослужбовців.