Reuters: военные США получили ранения в результате атаки дрона в Сирии

Несколько американских военнослужащих были ранены в пятницу в Сирии в результате атаки беспилотника.

Об этом агентству Reuters стало известно от чиновника США, пишет "Европейская правда".

Это была вторая за последние дни крупная атака на американские войска на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке.

Сначала американские военные заявляли об отсутствии пострадавших в результате атаки беспилотника. Но более подробная информация показала, что некоторые военнослужащие получили незначительные травмы. В частности, некоторые пострадали от вдыхания дыма.

Реклама:

Чиновник, который говорил на условиях анонимности в субботу, сказал, что ни одна из травм не является серьезной, но некоторых военнослужащих все же обследовали на предмет черепно-мозговых травм.

Несколько военных были переведены в другое место для дальнейшего обследования, добавил чиновник.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, но подобные атаки в прошлом осуществляли группировки, которые поддерживает Иран.

Атака дрона в Сирии произошла после нападения на американские силы в Ираке в понедельник со стороны поддерживаемой Ираном группировки боевиков, в результате которого были ранены семь военнослужащих.

Новости о пострадавших американских военных появились на Ближнем Востоке в то время, когда регион готовится к возможной новой волне атак на Израиль со стороны Ирана и его союзников.