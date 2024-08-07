Глави Держдепу і Пентагону застерегли від ескалації на Близькому Сході

Закликаючи до спокою на Близькому Сході, керівники США заявили у вівторок, що вони та їхні союзники чинять прямий тиск на Ізраїль, Іран та інші країни, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

"Вкрай важливо, щоб усі в регіоні оцінили ситуацію, зрозуміли ризик прорахунку і прийняли рішення, які заспокоять напруженість, а не загострять її", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен по завершенні зустрічі з австралійським керівництвом.

Водночас міністр оборони Ллойд Остін відзначив напад у понеділок на американські сили в Іраку з боку підтримуваного Іраном угруповання бойовиків, в результаті якого було поранено семеро військовослужбовців, і дав зрозуміти, що США не вагатимуться з відповіддю.

Реклама:

"Не робіть помилки, Сполучені Штати не потерплять нападів на наш персонал в регіоні", – заявив Остін.

"І ми залишаємося готовими до розгортання в найкоротші терміни, щоб відповісти на нові загрози нашій безпеці, нашим партнерам або нашим інтересам", – додав він.

За його словами, напад скоїла "підтримувана Іраном шиїтська група ополченців", але офіційні особи все ще намагаються визначити, яка саме.

Блінкен і Остін зустрілися з міністром закордонних справ Австралії Пенні Вонг і міністром оборони Річардом Марлзом у Військово-морській академії США в Аннаполісі, щоб обговорити зусилля з розширення військової співпраці і активізації дипломатичних зусиль в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Їхні коментарі з'явилися в той час, коли ХАМАС назвав Ях'ю Сінвара – організатора терактів в Ізраїлі 7 жовтня, що призвели до війни – своїм новим лідером, що викликало побоювання, що ця заява спровокує Ізраїль і що напруженість переросте в більш масштабну війну.

Тегеран також пообіцяв помститися Ізраїлю за вбивство минулого тижня вищого політичного лідера ХАМАС в Ірані, а ліванська Хезболла погрожує відплатою за ізраїльський удар, в результаті якого загинув один з вищих командирів угруповання в Бейруті.

Все це ускладнило зусилля американських, єгипетських і катарських посередників, які намагаються врятувати переговори про припинення вогню і звільнення заручників у Газі.

Блінкен заявив, що подальші атаки лише увічнять конфлікт, додавши, що "ми ведемо інтенсивну дипломатію з союзниками і партнерами, доносячи це послання безпосередньо до Ірану. Ми донесли це послання безпосередньо до Ізраїлю".

Тим не менш, Остін оголосив про передислокацію американських військ в останні дні, щоб допомогти захистити Ізраїль від можливих нападів з боку Ірану і його маріонеток і захистити американські війська, в тому числі розгортання додаткових винищувачів. Він також сказав, що авіаносець ВМС США "Авраам Лінкольн" замінить авіаносець ВМС США "Теодор Рузвельт" в регіоні "пізніше цього місяця".

Також близько десятка винищувачів F/A-18 з авіаносця США "Теодор Рузвельт" перелетіли на військову базу на Близькому Сході в рамках зусиль Пентагону, спрямованих на захист Ізраїлю від можливих нападів з боку Ірану і його маріонеток, а також на захист американських військ.