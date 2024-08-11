ЗМІ: Фінський неонацист брав участь в організації заворушень у Британії

Молодий фін брав участь в організації антимігрантських протестів та безладів у Великій Британії.

Фінському телерадіомовнику Yle вдалося встановити його особу, повідомляє "Європейська правда".

Журналістам також вдалося знайти його у квартирі багатоповерхового будинку в південній Фінляндії. Він був одним з адміністраторів групи, яка діяла в Telegram, де планували безлади. Перебуваючи у Фінляндії, він ділився інструкціями зі здійснення підпалів.

Крім того, фін давав учасникам заворушень поради щодо захисту їхньої особи та брав участь в обговоренні вибору цілей для нападів.

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"Мені не подобається, що в групі немає чіткого уявлення про ситуацію і немає керівництва", – критикував він в одному зі своїх повідомлень.

У групі фігурували й інші адміністратори, однак фін був доволі активний і хвалився, що "очистив групу від євреїв".

Чоловік відмовився коментувати журналістам, як його дії вплинули на заворушення, що спалахнули у Великій Британії. Він веде в інтернеті канал, що поширює нацистську ідеологію. Раніше чоловіка підозрювали у скоєнні злочину через його публікації, однак звинувачення не були пред'явлені.

Нагадаємо, хвиля заворушень у Британії почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє дівчаток загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

У п'ятницю офіційні особи заявили, що з моменту початку заворушень було здійснено 741 арешт і 302 людям висунули винувачення. Десятки уже отримали вироки шляхом прискореного судового розгляду.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер скасував свою відпустку наступного тижня у зв'язку з заворушеннями по всій країні.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.