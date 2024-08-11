СМИ: Финский неонацист участвовал в организации беспорядков в Британии

Молодой финн участвовал в организации антимигрантских протестов и беспорядков в Великобритании.

Финскому телерадиовещателю Yle удалось установить его личность, сообщает "Европейская правда".

Журналистам также удалось найти его в квартире многоэтажного дома в южной Финляндии. Он был одним из администраторов группы, которая действовала в Telegram, где планировали беспорядки. Находясь в Финляндии, он делился инструкциями по осуществлению поджогов.

Кроме того, финн давал участникам беспорядков советы по защите их личности и участвовал в обсуждении выбора целей для нападений.

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"Мне не нравится, что в группе нет четкого представления о ситуации и нет руководства", – критиковал он в одном из своих сообщений.

В группе фигурировали и другие администраторы, однако финн был довольно активен и хвастался, что "очистил группу от евреев".

Мужчина отказался комментировать журналистам, как его действия повлияли на беспорядки, вспыхнувшие в Великобритании. Он ведет в интернете канал, распространяющий нацистскую идеологию. Ранее мужчину подозревали в совершении преступления из-за его публикаций, однако обвинения не были предъявлены.

Напомним, волна беспорядков в Британии началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином.

В пятницу официальные лица заявили, что с момента начала беспорядков был произведен 741 арест и 302 людям предъявлены обвинения. Десятки получили приговоры путем ускоренного судебного разбирательства.

Премьер-министр Британии Кир Стармер отменил свой отпуск на следующей неделе в связи с беспорядками по всей стране.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.