Прем’єр Британії скасував відпустку через масові безлади по всій країні

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер скасував свою відпустку наступного тижня у зв'язку з заворушеннями по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Independent.

Очікувалося, що прем'єр-міністр поїде до континентальної Європи на літні канікули зі своєю сім'єю на цих вихідних.

Але стало зрозуміло, що наступного тижня він працюватиме між резиденціями на Даунінг-стріт і Чекерс, заміським будинком прем'єр-міністра.

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У п'ятницю лідер лейбористів наказав поліції залишатися в стані "підвищеної готовності" через побоювання нових заворушень на цих вихідних.

6 000 поліцейських направлені до потенційних гарячих точок, щоб запобігти спалаху насильства.

Уряд Стармера швидко вжив заходів, щоб прискорити розгляд справ людей, заарештованих і звинувачених у зв'язку з заворушеннями.

У п'ятницю офіційні особи заявили, що з моменту початку заворушень було здійснено 741 арешт і 302 людям висунули винувачення. Десятки уже отримали вироки шляхом прискореного судового розгляду.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє дівчаток загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.