Фактичний лідер Грузії Іванішвілі відмовився від зустрічі з законодавцями США

Засновник партії влади Грузії, олігарх Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з американською сенаторкою Джинн Шахін та конгресменом Майком Тернером під час їхнього візиту в країну.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online", заявила сенаторка Шахін.

Шахін зазначила, що вона та Тернер просили про зустріч із Іванішвілі, та він відмовився.

"Але, судячи з усього, що ми тут чули, він є особою, яка ухвалює рішення в країні. Коли я була тут, близько 18 місяців тому, Грузія почала запроваджувати російський закон (відомий як закон про "іноагентів"). Тоді я висловила стурбованість з приводу цього закону. Тоді я також згадала, що ухвалення цього закону призведе до відповідальності, вплине на наші відносини", – сказала сенаторка.

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"На жаль, зараз ми бачимо це в результаті зусиль уряду", – додала Шахін.

За її словами, їй складно зрозуміти, чому в окупованій Росією країні ухвалили такий закон, який відображає дії Кремля і суперечить волі грузинського народу.

"Я цього не розумію. Те, що ми чуємо від грузинського народу, вони проти цього. Ми говорили, що це (ухвалення російського закону) матиме результати, це те, що зараз відбувається", – сказала Шахін.

Водночас, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе провів зустріч із Шахін і Тернером, ключовою темою якої стали відносини між країнами. Кобахідзе наголосив на необхідності перезавантаження та покращення відносин зі США, які серйозно погіршились після ухвалення закону про "іноагентів".

Нагадаємо, 31 липня Держдеп США оголосив, що Сполучені Штати призупиняють допомогу для уряду Грузії на понад 95 млн доларів через її антизахідний розворот.

Президент США Джо Байден заявив, що розчарований антидемократичними діями грузинського уряду.