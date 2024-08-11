Фактический лидер Грузии Иванишвили отказался от встречи с законодателями США

Основатель партии власти Грузии, олигарх Бидзина Иванишвили отказался от встречи с американским сенатором Джинн Шахин и конгрессменом Майком Тернером во время их визита в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online", заявила сенатор Шахин.

Шахин отметила, что она и Тернер просили о встрече с Иванишвили, но он отказался.

"Но, судя по всему, что мы здесь слышали, он является лицом, которое принимает решения в стране. Когда я была здесь, около 18 месяцев назад, Грузия начала вводить российский закон (известный как закон об "иноагентах"). Тогда я выразила обеспокоенность по поводу этого закона. Тогда я также вспомнила, что принятие этого закона приведет к ответственности, повлияет на наши отношения", – сказала сенатор.

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"К сожалению, сейчас мы видим это в результате усилий правительства", – добавила Шахин.

По ее словам, ей сложно понять, почему в оккупированной Россией стране приняли такой закон, который отражает действия Кремля и противоречит воле грузинского народа.

"Я этого не понимаю. То, что мы слышим от грузинского народа, они против этого. Мы говорили, что это (принятие российского закона) будет иметь результаты, это то, что сейчас происходит", – сказала Шахин.

В то же время, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с Шахин и Тернером, ключевой темой которой стали отношения между странами. Кобахидзе отметил необходимость перезагрузки и улучшения отношений с США, которые серьезно ухудшились после принятия закона об "иноагентах".

Напомним, 31 июля Госдеп США объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают помощь для правительства Грузии на более 95 млн долларов из-за ее антизападного разворота.

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства.