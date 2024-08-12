У Фінляндії тривожаться через запах диму з Росії

За останні кілька днів до Лапландської служби порятунку у Фінляндії надійшло кілька повідомлень про запах диму в муніципалітеті Інарі – з’ясувалось, що запах йде з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Фінська влада повідомляє, що на території Інарі зараз не зафіксовано лісових пожеж, але люди відчувають там запах диму.

Натомість лісові пожежі поширюються в Мурманській області, приблизно за 125 кілометрів на схід від фінського кордону.

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Однак ситуація ще може змінитися, оскільки місцевість у цьому районі дуже суха. Як очікується, протягом наступного тижня вона ще більше висохне, що збільшить ризик виникнення пожеж.

Лапландська служба порятунку наполегливо просить не розводити багаття і дотримуватися особливої обережності під час прогулянок на природі.

Влада продовжує уважно стежити за ситуацією і за необхідності інформує жителів.

Літаки пожежної охорони щодня літають у районі Інарі, щоб виявити лісові пожежі з повітря.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

У серпні міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що КПП на кордоні з Росією найближчим часом не відкриють.