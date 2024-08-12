В Финляндии тревожатся из-за запаха дыма из России

За последние несколько дней в Лапландскую службу спасения в Финляндии поступило несколько сообщений о запахе дыма в муниципалитете Инари – выяснилось, что запах идет из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Финские власти сообщают, что на территории Инари сейчас не зафиксировано лесных пожаров, но люди чувствуют там запах дыма.

Зато лесные пожары распространяются в Мурманской области, примерно в 125 километрах к востоку от финской границы.

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Однако ситуация еще может измениться, поскольку местность в этом районе очень сухая. Как ожидается, в течение следующей недели она еще больше высохнет, что увеличит риск возникновения пожаров.

Лапландская служба спасения настоятельно просит не разводить костры и соблюдать особую осторожность во время прогулок на природе.

Власти продолжают внимательно следить за ситуацией и при необходимости информируют жителей.

Самолеты пожарной охраны ежедневно летают в районе Инари, чтобы обнаружить лесные пожары с воздуха.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

В августе министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что КПП на границе с Россией в ближайшее время не откроют.