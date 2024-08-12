Поблизу Афін проводять масові евакуації через неконтрольовану лісову пожежу в околицях

Лісова пожежа, яка спалахнула в неділю на північний схід від Афін, поширилась на гору Пентелі, що на півночі грецької столиці, спричинивши масові евакуації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Через пожежу близько 5 години ранку були евакуйовані мешканці населених пунктів Неа і Палая Пентелі, а трохи пізніше був відданий наказ про евакуацію з населених пунктів Драфі, Діоні, Дамарасі Рафіна, Дау Пентелі, Агіос Спиридон і Анатолі Неа Макрі. Водночас були евакуйовані персонал і пацієнти дитячої лікарні Пентелі та 414-го військового госпіталю, а також монастир Агіос Ефраїм в районі Анатолі і монастир Пентелі.

фото Reuters

Поліція Греції вже перемістила десятки людей, які опинилися в зоні ризику через пожежі, а сьогодні вранці опублікувала заяву, в якій закликає громадян дотримуватися інструкцій, виданих для евакуації районів, і не наближатися до постраждалих від пожеж районів на своїх транспортних засобах.

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Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вранці у понеділок провів зустріч Об’єднаного координаційного центру управління кризами.

Іокеїм Амбрацидіс, голова муніципальної ради Діонісос у північному передмісті Афін, назвав минулу ніч кошмарною.

"Вогонь горів неконтрольовано, поглинаючи кожне дерево, кожен будинок. У нашому районі горіли Родополі, Рапентоса, Стамата, постраждало багато будинків, але ми досі не знаємо, скільки з них повністю згоріло, а скільки пошкоджено. Лихо велике. Тільки за ніч ми отримали 5 112 повідомлень.

Єдиним позитивним моментом було те, що багато людей поїхали у відпустку, тому під час евакуації не було паніки", – зазначив він.

У гасінні пожежі беруть участь 560 пожежників, 177 автомобілів, 17 літаків та 15 гелікоптерів.

Нагадаємо, у неділю у районі села Варнава неподалік від столиці Греції Афін спалахнула лісова пожежа: швидкість її поширення змусила жителів села покинути свої домівки, а афінське небо затягнув дим.

Сотні лісових пожеж спалахнули по всій Греції цього літа, яка щойно зафіксувала найспекотніші червень і липень після найтеплішої зими.

Як і в інших країнах Середземномор'я, вчені пов'язують їхнє поширення зі все більш спекотною і сухою погодою, спричиненою глобальною зміною клімату.