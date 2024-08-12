Возле Афин проводят массовые эвакуации из-за неконтролируемого лесного пожара в окрестностях

Лесной пожар, который вспыхнул в воскресенье к северо-востоку от Афин, распространился на гору Пентели, что на севере греческой столицы, вызвав массовые эвакуации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Из-за пожара около 5 часов утра были эвакуированы жители населенных пунктов Неа и Палая Пентели, а чуть позже был отдан приказ об эвакуации из населенных пунктов Драфи, Диони, Дамараси Рафина, Дау Пентели, Агиос Спиридон и Анатоли Неа Макри. В то же время были эвакуированы персонал и пациенты детской больницы Пентели и 414-го военного госпиталя, а также монастырь Агиос Эфраим в районе Анатоли и монастырь Пентели.

фото Reuters

Полиция Греции уже переместила десятки людей, оказавшихся в зоне риска из-за пожаров, а сегодня утром опубликовала заявление, в котором призывает граждан следовать инструкциям, выданным для эвакуации районов, и не приближаться к пострадавшим от пожаров районам на своих транспортных средствах.

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Премьер-министр Кириакос Мицотакис утром в понедельник провел встречу Объединенного координационного центра управления кризисами.

Иокеим Амбрацидис, председатель муниципального совета Дионисос в северном пригороде Афин, назвал прошедшую ночь кошмарной.

"Огонь распространялся неконтролируемо, поглощая каждое дерево, каждый дом. В нашем районе горели Родополи, Рапентоса, Стамата, пострадало много домов, но мы до сих пор не знаем, сколько из них полностью сгорело, а сколько повреждено. Беда большая. Только за ночь мы получили 5 112 сообщений.

Единственным положительным моментом было то, что многие люди уехали в отпуск, поэтому во время эвакуации не было паники", – отметил он.

В тушении пожара принимают участие 560 пожарных, 177 автомобилей, 17 самолетов и 15 вертолетов.

Напомним, в воскресенье в районе села Варнава неподалеку от столицы Греции Афин вспыхнул лесной пожар: скорость его распространения заставила жителей села покинуть свои дома, а афинское небо затянул дым.

Сотни лесных пожаров вспыхнули по всей Греции этим летом, которая зафиксировала самые жаркие июнь и июль после самой теплой зимы.

Как и в других странах Средиземноморья, ученые связывают их распространение со все более жаркой и сухой погодой, вызванной глобальным изменением климата.