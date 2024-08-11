Десятки тисяч людей протестували в Белграді проти великого літієвого проєкту

Десятки тисяч людей протестували в суботу в центрі Белграда, вимагаючи зупинити літієвий проєкт Rio Tinto в західній Сербії через екологічні застереження.

Про протест повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Протестувальники заповнили вулиці сербської столиці, розмахуючи сербськими прапорами і скандуючи "Ви не будете копати" і "Rio Tinto, геть із Сербії!".

🇷🇸 In Belgrad, Serbien, gab es gestern einen großen Protest gegen das #Lithium-Bergbauprojekt von Rio Tinto und #BlackRock. 👍🏻 pic.twitter.com/r6Ec47VcC8 Реклама: August 11, 2024

Урядовці заявили, що протести є політично вмотивованими і мають на меті повалити президента Александара Вучича та його уряд.

Златко Коканович, лідер протесту і фермер з регіону Ядар, де планується будівництво шахти, закликав протестувальників заблокувати два великих залізничних вокзали в Белграді.

Минулого місяця Сербія відновила ліцензію компанії Rio Tinto на розробку найбільшого в Європі літієвого рудника. Це сталося через два роки після того, як попередній уряд зупинив процес через занепокоєння екологічних груп.

Це рішення викликало загальнонаціональні протести в містах по всій Сербії. Протестувальники встановили уряду крайній термін для заборони розвідки та видобутку літію, який сплив у суботу.

У п'ятницю президент Вучич заявив, що влада отримала інформацію з Росії про те, що в Сербії планується державний переворот.

Літієвий проєкт Jadar вартістю $2,4 млрд може покрити 90% поточних потреб Європи в літії і зробити Rio Tinto одним з провідних світових виробників літію.

Літій є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів та мобільних пристроїв.

Урядовці кажуть, що літієва шахта стимулюватиме економіку Сербії, але екологи кажуть, що плата за це буде занадто високою.

19 липня президент Вучич, канцлер Німеччини Олаф Шольц і комісар ЄС з питань енергетики Марош Шефчович підписали угоду, яка надасть виробникам з країн-членів ЄС доступ до сировини, що видобувається в Сербії, включаючи літій. Угода покликана зменшити залежність ЄС від імпорту з Америки та Азії.