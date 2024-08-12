Вице-премьер Сербии заявил роспропаганде, что Запад готовит Вучичу судьбу Милошевича

Вице-премьер Сербии Александар Вулин, главный пророссийский политик сербского правительства, заявил, что Запад готовит для президента Сербии Александара Вучича судьбу Слободана Милошевича, который умер в заключении в Гааге.

Об этом Вулин заявил в интервью "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

Вулин сказал, что именно в таком контексте надо рассматривать нынешние протесты в Сербии в связи с планами по добыче минерала ядарит, содержащего литий.

"МИД РФ ясно указал, что эти протесты – платформа для начала цветной революции, которая должна будет свергнуть власть. Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не выйдя на пенсию. Это же готовят и Александару Вучичу", – заявил Вулин.

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Милошевич возглавлял Югославию с 1990 по 2000 год. В июне 2001 года Белград выдал Милошевича Гаагскому трибуналу. Политик умер на 65-м году жизни от инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере.

Напомним, во время одной из крупнейших акций протеста за последние годы десятки тысяч людей вышли 10 августа на улицы в Белграде против добычи лития в Сербии.

Чиновники и подконтрольные государству СМИ в Сербии развернули масштабную кампанию против этого митинга, сравнивая его с протестами на Майдане в Киеве и называя началом цветной революции.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил демонстрантов, выступивших против проекта по добыче лития, в том, что они являются частью поддерживаемой Западом гибридной войны против его правительства.

Накануне большого протеста Вучич заявил, что российские спецслужбы сообщили ему о подготовке в Сербии "массовых беспорядков и переворота". Стоит отметить, что ожидаемый масштабный протест прошел мирно.