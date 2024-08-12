Axios: Ізраїль заявив США, що Іран готується до широкомасштабної атаки

Іранські військові приготування свідчать про те, що Іран готується до широкомасштабної атаки на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант міністру оборони США Ллойду Остіну, що стало відомо від джерел виданню Axios.

Згідно з оновленою оцінкою ізраїльської розвідки, Іран готовий безпосередньо атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС у Тегерані і, ймовірно, зробить це протягом декількох днів.

Нова оцінка розвідки вказує на те, що напад може статися до запланованих на четвер переговорів про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

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Одне з джерел, яке безпосередньо знайоме з даними розвідки, заявило, що ситуація "все ще мінлива".

За словами джерела, оцінка, яка була підготовлена за останні 24 години, свідчить про зміну ситуації. Протягом останнього тижня ізраїльська розвідка вважала, що Іран ще не визначився з часом і характером своєї відповіді, і що міжнародний тиск і внутрішні дебати можуть підштовхнути верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї до відкладення або мінімізації помсти Ізраїлю.

Але міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у неділю в телефонній розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном і сказав йому, що іранські військові приготування свідчать про підготовку до широкомасштабної атаки, повідомило джерело, знайоме зі змістом бесіди.

Адміністрація Байдена готується до драматичного тижня дипломатії з високими ставками, щоб спробувати запобігти війні в регіоні і укласти угоду про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

У неділю зусилля Білого дому зазнали значної невдачі, коли ХАМАС оголосив, що відхилив запрошення США, Катару та Єгипту на останній раунд переговорів щодо звільнення заручників у Газі та угоди про припинення вогню, запланований на четвер.

Між тим на тлі ескалації напруги Остін наказав направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln – швидше прямувати до цього району.

Нагадаємо, США, Єгипет і Катар ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації. У четвер вони опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори.