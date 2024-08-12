США направлять на Близький Схід підводний човен з керованими ракетами

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln – швидше прямувати до цього району.

Про це повідомило Міністерство оборони США в неділю, пише "Європейська правда".

Прессекретар Пентагону Пет Райдер оприлюднив цю інформацію після розмови міністра оборони США Ллойда Остіна з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

У розмові Остін підтвердив зобов'язання США вжити всіх можливих заходів для захисту Ізраїлю і відзначив посилення позицій і можливостей американських збройних сил на Близькому Сході.

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"Підкріплюючи це зобов'язання, міністр Остін наказав авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln, оснащеній винищувачами F-35C, прискорити її перекидання до зони відповідальності Центрального командування на додаток до можливостей, вже наданих авіаносній ударній групі USS Theodore Roosevelt", – йдеться у заяві.

Крім того, міністр віддав наказ відправити підводний човен USS Georgia з керованими ракетами до регіону відповідальності Центрального командування.

Нагадаємо, США, Єгипет і Катар зараз ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації. У четвер вони опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори.

Глава Єврокомісії підтримала цей заклик до Ізраїлю та ХАМАС.

Відновлення дипломатичного тиску розглядається як спроба зупинити вихід регіональної напруженості з-під контролю після того, як у Тегерані було вбито лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію.