В уряді Данії засудили вербування шведських підлітків для вбивств у себе

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор назвав "хворою культурою насильства" дії шведських злочинних угруповань, які вербують підлітків для найманих убивств на данській території.

Про це міністр сказав у коментарі телеканалу TV 2, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня данський мовник опублікував розслідування про те, як зловмисники у шведському сегменті Telegram шукають підлітків для скоєння тяжких злочинів, зокрема в Данії.

Серед іншого, за вбивство на данській території зловмисники пропонують підліткам від 300 до 500 тисяч шведських крон (26-43,5 тисячі євро). Потенційних жертв потрібно вбити пострілом у голову або підривом вибухівки, йдеться в постах у Telegram.

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Міністр юстиції Данії заявив, що ця ситуація "вкрай жахлива і дуже лякає", а також робить його "дуже, дуже злим".

"Це відображає абсолютно хвору, гнилу культуру насильства, коли щось подібне змогло відбутися і перерости у феномен у Швеції. Ми не хочемо цього в Данії", – наголосив Гуммельгор.

Він додав, що данська сторона буде говорити зі шведськими колегами, аби вони активніше розслідували такі випадки.

Лише за минулий тиждень за підозрами у причетності до різних інцидентів у Данії затримали п’ятьох молодих шведів.

Остання хвиля насильницьких інцидентів пов’язана з протистоянням злочинних груп, дотичних до наркоторгівлі. Злочинці намагаються вербувати підлітків на різні завдання через Telegram, Instagram і Tiktok, обіцяючи "швидкі гроші".

На цьому тлі Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.