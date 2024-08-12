В правительстве Дании осудили вербовку шведских подростков для убийств
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор назвал "больной культурой насилия" действия шведских преступных группировок, которые вербуют подростков для наемных убийств на датской территории.
Об этом министр сказал в комментарии телеканалу TV 2, сообщает "Европейская правда".
На прошлой неделе датский вещатель опубликовал расследование о том, как злоумышленники в шведском сегменте Telegram ищут подростков для совершения тяжких преступлений, в частности в Дании.
Среди прочего, за убийство на датской территории злоумышленники предлагают подросткам от 300 до 500 тысяч шведских крон (26-43,5 тысячи евро). Потенциальных жертв нужно убить выстрелом в голову или подрывом взрывчатки, говорится в постах в Telegram.
Министр юстиции Дании заявил, что эта ситуация "крайне ужасна и очень пугает", а также делает его "очень, очень злым".
"Это отражает абсолютно больную, гнилую культуру насилия, когда нечто подобное смогло произойти и перерасти в феномен в Швеции. Мы не хотим этого в Дании", – подчеркнул Хуммельгор.
Он добавил, что датская сторона будет говорить со шведскими коллегами, чтобы они активнее расследовали такие случаи.
Только за прошедшую неделю по подозрениям в причастности к различным инцидентам в Дании задержали пятерых молодых шведов.
Последняя волна насильственных инцидентов связана с противостоянием преступных групп, имеющих отношение к наркоторговле. Преступники пытаются вербовать подростков на различные задания через Telegram, Instagram и Tiktok, обещая "быстрые деньги".
На этом фоне Дания усилила проверки на границе со Швецией.