У Данії кажуть про проблему вербування злочинцями підлітків зі Швеції для різних "завдань"

В уряді Данії кажуть про нову тенденцію вербування кримінальними угрупованнями шведських підлітків для своїх цілей.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор зазначив, що для поліції не є чимось новим боротьба між кримінальними групами.

"Але новим є те, що ми тепер маємо справу з тим, що данські кримінальні угруповання наймають вбивць, неповнолітніх "бійців" зі Швеції, для виконання "завдань" у Данії", – сказав він.

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За його словами, з квітня 2024 року зафіксували 25 таких випадків.

"Позитив полягає у тому, що в більшості випадків данській поліції вдалося втрутитися раніше, ніж щось сталося", – додав міністр.

Як вже повідомляли, данська і шведська поліція анонсували поглиблену співпрацю для протидії транскордонній злочинності, що включатиме у тому числі розташування представників поліції на території одне одного.

Лише за останній тиждень за підозрами у причетності до різних інцидентів у Данії затримали п’ятьох молодих шведів.

За даними SVT, остання хвиля насильницьких інцидентів пов’язана з протистоянням злочинних груп, дотичних до наркоторгівлі. Злочинці намагаються вербувати підлітків на різні завдання через Telegram, Instagram і Tiktok, обіцяючи "швидкі гроші".