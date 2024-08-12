Шольц закликав президента Ірану відмовитися від ескалації на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 12 серпня, провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої закликав до деескалації на Близькому Сході.

Про це повідомив речник німецького канцлера Вольфганг Бюхнер, пише "Європейська правда".

Під час розмови Шольц висловив іранському візаві "велике занепокоєння небезпекою регіонального загострення на Близькому Сході".

"Він закликав президента Пезешкіана зробити все можливе, щоб запобігти подальшій військовій ескалації. Спіраль насильства на Близькому Сході має бути розірвана зараз", – ідеться в повідомленні.

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Окремо Шольц закликав до втілення угоди про припинення вогню в секторі Гази та звільнення всіх заручників, що "стало б важливим внеском у регіональну деескалацію".

Раніше в понеділок лідери Британії, Німеччини та Франції попередили Іран, що він понесе відповідальність за будь-яку можливу атаку на Ізраїль, що призведе до подальшої ескалації регіональної напруженості і поставить під загрозу можливість укладення угоди про припинення вогню і звільнення заручників.

Ця заява з’явилась після повідомлень у ЗМІ, що ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку найближчими днями.

Іран попередив, що помститься за вбивство в Тегерані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Вважають, що за цим вбивством стоїть Ізраїль, який мститься за напад ХАМАС 7 жовтня.

Нагадаємо, США, Єгипет і Катар зараз ведуть посередницькі зусилля між Ізраїлем та ХАМАС для досягнення угоди про припинення вогню, застерігаючи від ескалації.