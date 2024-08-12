Шольц призвал президента Ирана к деэскалации на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 12 августа, провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого призвал к деэскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил пресс-секретарь немецкого канцлера Вольфганг Бюхнер, пишет "Европейская правда".

Во время разговора Шольц выразил иранскому визави "большую обеспокоенность опасностью регионального обострения на Ближнем Востоке".

"Он призвал президента Пезешкиана сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию. Спираль насилия на Ближнем Востоке должна быть разорвана сейчас", – говорится в сообщении.

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Отдельно Шольц призвал к воплощению соглашения о прекращении огня в секторе Газы и освобождению всех заложников, что "стало бы важным вкладом в региональную деэскалацию".

Ранее в понедельник лидеры Британии, Германии и Франции предупредили Иран, что он понесет ответственность за любую возможную атаку на Израиль, что приведет к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставит под угрозу возможность заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Это заявление появилось после сообщений в СМИ, что израильская разведка считает вероятной иранскую атаку в ближайшие дни.

Иран предупредил, что отомстит за убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Считают, что за этим убийством стоит Израиль, который мстит за нападение ХАМАС 7 октября.

Напомним, США, Египет и Катар сейчас ведут посреднические усилия между Израилем и ХАМАС для достижения соглашения о прекращении огня, предостерегая от эскалации.