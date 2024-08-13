Швеція і Норвегія закуплять вагони для перевезення військової техніки
Норвезька залізнична компанія Bane NOR уклала угоду зі Збройними силами Норвегії та Швеції про закупівлю нових залізничних вагонів, які перевозитимуть військову техніку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії.
Як зазначено у повідомленні, угода про співпрацю охоплює нові транспортні потреби Норвегії та Північного регіону.
Закупівля посилить можливості транспортування важкої техніки залізницею, в тому числі нових танків.
"Угода означає значне поліпшення можливостей для військових перевезень залізницею як в Норвегії і Швеції, так і між країнами, а також до інших країн Європи", – сказав генеральний директор Bane NOR Тор Гьєрмунд Еріксен.
Спільні вимоги до закупівлі гарантують, що залізничні вагони будуть однотипними, відповідатимуть військовим потребам Норвегії та Швеції і відповідатимуть чинним нормативним документам.
Коли норвезькі вагони не використовуватимуться Збройними силами Норвегії, вони можуть бути використані для внутрішніх потреб Bane NOR, а також можуть бути здані в оренду для цивільних вантажних перевезень.
Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд також позитивно оцінює цю угоду.
"В умовах війни в Україні і вступу Швеції і Фінляндії до НАТО, тісніша співпраця між країнами Північної Європи у сфері транскордонних перевезень є необхідною. Тому дуже добре, що Bane NOR співпрацює з норвезьким і шведським оборонними відомствами щодо закупівлі вантажних вагонів, які можуть задовольнити як військові, так і цивільні потреби", – сказав Нюгорд.
На початку року представники Нідерландів, Німеччини й Польщі підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.
Свій "військово-транспортний коридор" домовились створити Норвегія, Фінляндія і Швеція.