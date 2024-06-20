Норвегія, Фінляндія і Швеція створять коридор для полегшення руху військ і техніки
Три нордичні країни – Норвегія, Фінляндія і Швеція – домовились створити транскордонний "військово-транспортний коридор", який полегшить перекидання військових і військової техніки між ними.
Про це, як пише "Європейська правда", оголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Рішення про створення коридору ухвалили Стьоре, а також прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і президент Фінляндії Александр Стубб під час дводенної зустрічі в місті Боде на півночі Норвегії.
"Ми сьогодні домовилися про створення військово-транспортного коридору через північну Норвегію, північну Швецію і північну Фінляндію. Це дозволить нам швидко переміщати персонал і обладнання з норвезьких портів через Швецію до Фінляндії", – пояснив норвезький прем'єр.
Стьоре окремо наголосив, що тепер усі три нордичні країни є членами НАТО, що "є добрим для безпеки Норвегії, країн Північної Європи і членів Альянсу".
Транскордонний логістичний маршрут випробували навесні цього року, коли американські війська, техніку й обладнання доставили до норвезького міста Нарвік, а потім перекинули до сусідньої Швеції і, зрештою, до північної Фінляндії.
У НАТО ще минулого року попереджали країни-члени про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі, запропонувавши як вирішення створення "військового Шенгену".
На початку року представники Нідерландів, Німеччини й Польщі підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.