Швеция и Норвегия закупят вагоны для перевозки военной техники

Норвежская железнодорожная компания Bane NOR заключила соглашение с Вооруженными силами Норвегии и Швеции о закупке новых железнодорожных вагонов, которые будут перевозить военную технику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

Как указано в сообщении, соглашение о сотрудничестве охватывает новые транспортные потребности Норвегии и Северного региона.

Закупка усилит возможности транспортировки тяжелой техники по железной дороге, в том числе новых танков.

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"Соглашение означает значительное улучшение возможностей для военных перевозок по железной дороге как в Норвегии и Швеции, так и между странами, а также в другие страны Европы", – сказал генеральный директор Bane NOR Тор Гьермунд Эриксен.

Общие требования к закупке гарантируют, что железнодорожные вагоны будут однотипными, будут отвечать военным потребностям Норвегии и Швеции и соответствовать действующим нормативным документам.

Когда норвежские вагоны не будут использоваться Вооруженными силами Норвегии, они могут быть использованы для внутренних нужд Bane NOR, а также могут быть сданы в аренду для гражданских грузовых перевозок.

Министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд также положительно оценивает это соглашение.

"В условиях войны в Украине и вступления Швеции и Финляндии в НАТО, более тесное сотрудничество между странами Северной Европы в сфере трансграничных перевозок является необходимым. Поэтому очень хорошо, что Bane NOR сотрудничает с норвежским и шведским оборонными ведомствами по закупке грузовых вагонов, которые могут удовлетворить как военные, так и гражданские потребности", – сказал Нюгорд.

В начале года представители Нидерландов, Германии и Польши подписали соглашение, направленное на сокращение бюрократических преград для быстрого перемещения войск и вооружений из Северного моря к восточному флангу НАТО.

Свой "военно-транспортный коридор" договорились создать Норвегия, Финляндия и Швеция.