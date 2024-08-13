Тисячі людей у Словаччині вимагали звільнення одіозної міністерки культури

У словацькій столиці Братиславі у вівторок, 13 серпня, відбувся другий за два дні велелюдний протест, учасники якого закликали до відставки міністерки культури Мартіни Шимковічової через низку звільнень культурних діячів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

На вівторковий протест на площі Словацького народного повстання, за словами організаторів – опозиційних партій "Прогресивна Словаччина" та "Свобода і солідарність", – вийшли 18 тисяч людей.

Деякі з учасників тримали плакати з написом "Мистецтво вільне" та "Я не хочу коаліції без культури".

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Фото: Aktuality

"Владна коаліція не дбає про людей, не покращує їхнє життя, нічого не робить для того, щоб вони стали заможнішими. Ми повинні постійно привертати до цього увагу, щоб про це дізналися не виборці та розчаровані виборці коаліції", – заявив голова "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка.

Хоча протест організувала опозиція, на сцені виступали культурні діячі – зокрема колишній голова суспільного мовника RTVS Любош Махай, колишня міністерка культури Сільвія Гронцова та інші.

Фото: Aktuality

На мітингу також зачитали листа, підписаного шістьма колишніми міністрами культури Словаччини, в якому вони засуджують дії Шимковічової.

Нинішня голова Мінкульту Словаччини є членкинею ультраправої Словацької національної партії, яка входить до коаліції. ЗМІ раніше звертали увагу, що вона зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

За останні тижні вона звільнила керівників відомих культурних установ, зокрема директорів Словацького національного театру та Словацької національної галереї. Це, а також попередні кадрові рішення Шимковічової викликало звинувачення опозиції в культурних чистках і тисячні протести в Братиславі.

Також міністерка запам’яталась відновленням "культурної співпраці" з Росією та Білоруссю й ліквідацією словацького суспільного мовника під виглядом реорганізації.