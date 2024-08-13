Тысячи людей в Словакии требовали увольнения одиозного министра культуры

В словацкой столице Братиславе во вторник, 13 августа, состоялся второй за два дня многолюдный протест, участники которого призвали к отставке министра культуры Мартины Шимковичовой из-за ряда увольнений культурных деятелей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

На вторничный протест на площади Словацкого народного восстания, по словам организаторов – оппозиционных партий "Прогрессивная Словакия" и "Свобода и солидарность", – вышли 18 тысяч человек.

Некоторые из участников держали плакаты с надписью "Искусство свободно" и "Я не хочу коалиции без культуры".

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Фото: Aktuality

"Властная коалиция не заботится о людях, не улучшает их жизнь, ничего не делает для того, чтобы они стали богаче. Мы должны постоянно привлекать к этому внимание, чтобы об этом узнали не избиратели и разочарованные избиратели коалиции", – заявил председатель "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

Хотя протест организовала оппозиция, на сцене выступали культурные деятели – в частности бывший председатель общественного вещателя RTVS Любош Махай, бывший министр культуры Сильвия Гронцова и другие.

Фото: Aktuality

На митинге также зачитали письмо, подписанное шестью бывшими министрами культуры Словакии, в котором они осуждают действия Шимковичовой.

Нынешняя глава Минкульта Словакии является членом ультраправой Словацкой национальной партии, которая входит в коалицию. СМИ ранее обращали внимание, что она сделала 28 ошибок в кандидатском заявлении на 36 строк.

За последние недели она уволила руководителей известных культурных учреждений, в частности директоров Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи. Это, а также предыдущие кадровые решения Шимковичовой вызвало обвинения оппозиции в культурных чистках и тысячные протесты в Братиславе.

Также министр запомнилась восстановлением "культурного сотрудничества" с Россией и Беларусью и ликвидацией словацкого общественного вещателя под видом реорганизации.