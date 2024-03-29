У Словаччині відбулися протести проти раптового звільнення керівництва кількох культурних установ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

У понеділок стало відомо про раптові звільнення Зузани Ліптакової, директорки Міжнародного будинку мистецтв для дітей Bibiana, та Катаріни Кріштофової, директорки Словацької національної бібліотеки.

Щодо звільнення Ліптакової міністерство культури заявило, що "використало законний варіант без пояснення причини". Директорку будинку мистецтв змінила економістка Петра Фач, яка не має досвіду управління культурною установою, але має тісні особисті зв’язки зі скандальною міністеркою культури Мартіною Шимковічовою.

"Ми рішуче протестуємо проти свавільного звільнення кваліфікованих працівників закладів культури та заміни їх людьми без досвіду без процедури відбору… Не забирайте нашу культуру!" – заявили організатори акції протесту у четвер.

У відповідь на рішення міністерки співробітники Bibiana виступили з відкритим листом із засудженням, у якому деякі звільнилися із солідарності, а інші наразі роздумують, чи наслідувати їхній приклад.

Днем раніше, у середу ввечері, відбулися дві різні акції протесту через дії міністерства.

Під час однієї з акцій протесту люди вийшли на демонстрацію перед братиславською Kunsthalle, фінансованою державою художньою галереєю, яка припинить своє існування як незалежна організація, згідно з рішенням Шимковічової.

Демонстранти принесли символічну труну до будівлі Міністерства культури неподалік від установи.

На іншій демонстрації протестувальники утворили живий ланцюг навколо будівлі громадського мовника Радіо і телебачення Словаччини (RTVS), щоб виступити проти урядового плану Роберта Фіцо щодо посилення контролю над мовником з боку держави.

Співробітники RTVS заявили, що не виключають страйку, якщо влада продовжить загрожувати їхній незалежності. Понад 1200 із них уже підписали заяви проти реформи.

Проєкт закону про RTVS, запропонований міністерством культури Словаччини, був широко розкритикований, у тому числі Європейською мовною спілкою.

Єврокомісарка Вера Юрова підкреслила, що комісія також уважно стежить за ситуацією навколо реформи RTVS.

Хоча Шимковічова керує міністерством менше ніж пів року, вона вже кілька разів викликала критику за свої дії.

Серед них – рішення припинити фінансування ЛГБТК+ проєктів у Словаччині або перенаправити кошти ЄС, призначені для боротьби з дезінформацією, на ремонт даху Словацької філармонії та підтримку бібліотек.