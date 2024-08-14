У порту Гамбурга виявили авіабомбу часів Другої світової

Британська авіабомба часів Другої світової війни вагою близько 227 кг з ударним запалом була знайдена на території підприємства в порту німецького Гамбурга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За повідомленням поліції Гамбурга, автомагістраль A7 була повністю перекрита між розв'язками Отмаршен і Вальтерсхоф, оскільки тунель під Ельбою знаходиться в безпосередній близькості від місця виявлення бомби. В обох напрямках утворилися кілометрові затори.

За словами представника пожежної служби, міст Кельбранд закривати не довелося.

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Пожежна служба встановила навколо бомби 300-метрову зону відчуження. Оскільки це промислова зона, там немає мешканців. Також був встановлений 500-метровий радіус попередження.

Наразі пожежна бригада знешкодила бомбу.

"Служба знешкодження бомб гамбурзької пожежної команди успішно знешкодила бомбу у Вальтерсхофі. Заходи, вжиті пожежною командою і поліцією, знімаються", – заявили пожежники.

Влада міста Щецин на північному заході Польщі минулого тижня оголосила евакуацію частини мешканців після виявленої бомби часів Другої світової війни.

У вересні 2019 року на дні Пястовського каналу під час робіт з поглиблення фарватеру Свиноуйсце-Щецин знайшли одну з найбільших бомб того періоду. Операцію з її нейтралізації називали безпрецедентною в масштабах Європи.