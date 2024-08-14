В порту Гамбурга обнаружили авиабомбу времен Второй мировой

Британская авиабомба времен Второй мировой войны весом около 227 кг с ударным запалом была найдена на территории предприятия в порту немецкого Гамбурга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению полиции Гамбурга, автомагистраль A7 была полностью перекрыта между развязками Отмаршен и Вальтерсхоф, поскольку тоннель под Эльбой находится в непосредственной близости от места обнаружения бомбы. В обоих направлениях образовались километровые пробки.

По словам представителя пожарной службы, мост Кельбранд закрывать не пришлось.

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Пожарная служба установила вокруг бомбы 300-метровую зону отчуждения. Поскольку это промышленная зона, там нет жителей. Также был установлен 500-метровый радиус предупреждения.

Сейчас пожарная бригада обезвредила бомбу.

"Служба обезвреживания бомб гамбургской пожарной команды успешно обезвредила бомбу в Вальтерсхофе. Меры, принятые пожарной командой и полицией, снимаются", – заявили пожарные.

Власти города Щецин на северо-западе Польши на прошлой неделе объявили эвакуацию части жителей после обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

В сентябре 2019 года на дне Пястовского канала во время работ по углублению фарватера Свиноуйсце-Щецин нашли одну из крупнейших бомб того периода. Операцию по ее нейтрализации называли беспрецедентной в масштабах Европы.