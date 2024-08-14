Глава МИД Литвы прокомментировал скандал с покупкой виллы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что спекуляции о том, почему его семья приобрела недвижимость на греческом острове, не имеют ничего общего с реальностью.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис утверждает, что скандал создали на ровном месте, игнорируя не только тот факт, что вся необходимая по закону информация о вилле была указана в декларации и обнародована, но и нарушая допустимые границы частной жизни.

И хотя министр уверяет, что не был удивлен заголовками, он отмечает, что трудно не обидеться на интерпретации, которые поспешили подхватить политические оппоненты.

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"Имущество было задекларировано в соответствии со всеми требованиями. Деньги задекларированы, расходы задекларированы. Никто никуда не прячется. Хочу подчеркнуть, что активы являются личными", – сказал он.

Глава МИД также призвал оценить границы приватности. Последнее, по его словам, касается как аспектов безопасности, так и членов его семьи, которые не принимают непосредственного участия в политике.

"Как бы мне не хотелось, я избегаю публично говорить о своем доме в Литве, просто потому, что есть определенные аспекты безопасности. Также есть несовершеннолетние дети. Конечно, политики также имеют определенные границы приватности. Они хотели бы ожидать, что их уважают, что люди, которые непосредственно не вовлечены в политику, например, дети или супруги, должны иметь доступ к частной жизни", – пояснил он.

В то же время политик отметил, что больше всего его раздражает общественное восприятие того, что приобретение имущества связывают с широкомасштабной войной, развязанной Россией в Украине, и негативным изменением среды безопасности в регионе.

Ландсбергис отмечает, что и он, и его семья будут готовы защищать Литву в случае необходимости.

Накануне литовская оппозиция заявила о намерениях вызвать министра иностранных дел и лидера христианских демократов Габриэлюса Ландсбергиса из-за информации о приобретенной им в Греции вилле.

В литовской оппозиции утверждают, что семья Ландсбергиса "готовилась к бегству из Литвы", поскольку приобрела виллу как раз перед полномасштабным вторжением России в Украину. Она потребовала показаний главы МИД в Сейме относительно обстоятельств покупки, почему он не сообщил о ней публично и получил ли выгоду от властей Греции как должностное лицо.

Нынешний глава МИД Литвы занимает эту должность с декабря 2020 года и известен активной поддержкой Украины и критикой России. В СМИ фигурировало имя Ландсбергиса как возможного кандидата в еврокомиссары от Литвы.