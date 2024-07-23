Президент Литви натякнув, що не підтримує кандидатуру глави МЗС на посаду в Єврокомісію

Президент Гітанас Науседа натякнув, що не підтримує кандидатуру очільника МЗС країни Габріелюса Ландсбергіса на посаду єврокомісара.

Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами литовського президента, країна має зосередитися на економічному портфелі на посаді єврокомісара, а не на зовнішньополітичному.

"У нас практично не залишилося зовнішньополітичних портфелів, або вони дуже віддалено пов'язані із зовнішньою політикою. Я думаю, що Литва могла б зосередитися на економічних портфелях, які не менш важливі", – сказав він.

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Ландсбергіса його однопартійці та ЗМІ називають головним претендентом на посаду єврокомісара Литви. Однак ні він сам, ні уряд не підтвердили, що його кандидатура розглядається на цю посаду.

"У нас останнім часом ведеться дивна дискусія – комісар Ландсбергіс чи не комісар. Це дуже неконструктивний підхід. Я вважаю, що економіка не має нічого спільного зі сферою інтересів пана Ландсбергіса", – сказав Науседа.

Нагадаємо, на початку липня уряд Швеції номінував міністерку у справах Європейського Союзу Джессіку Росвалл на посаду в наступному складі Європейської комісії.

11 червня уряд Латвії офіційно висунув у комісари Європейського Союзу Валдіса Домбровскіса – чинного комісара з питань міжнародної торгівлі та віцепрезидента Єврокомісії, відповідального за торгівлю.

Словаччина вирішила висунути кандидатуру Мароша Шефчовича на посаду єврокомісара у новому складі Європейської комісії.

Водночас литовські політики починають турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції досі не визначилися з кандидатом на литовського єврокомісара.