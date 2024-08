Глава МЗС Литви пояснив, чому здивований закликами не карати санкціями "звичайних росіян"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив незгоду з аргументами, що "звичайні росіяни" не мали би потерпати від західних санкцій проти Росії, оскільки не можуть вважатися відповідальними за війну, розв’язану керівництвом країни.

Як повідомляє "Європейська правда", серію дописів на цю тему він опублікував у своєму X (Twitter).

Вочевидь, його пояснення з'явилось у відповідь на заяви звільнених у рамках обміну із Заходом критиків Путіна.

"Я чую про невинуватість звичайних росіян, але потім бачу, що звичайні росіяни вбивають звичайних українців. Бачу, як звичайні російські мами прощаються зі звичайними російськими синами і бажають їм удачі зі звичайними російськими воєнними злочинами. Бачу, як звичайні росіяни радіють убивствам", – зауважив Ландсбергіс.

I would like to address the recurring question of those “ordinary Russians” who “shouldn’t be sanctioned”.🧵1/7