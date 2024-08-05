Глава МЗС Литви пояснив, чому здивований закликами не карати санкціями "звичайних росіян"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив незгоду з аргументами, що "звичайні росіяни" не мали би потерпати від західних санкцій проти Росії, оскільки не можуть вважатися відповідальними за війну, розв’язану керівництвом країни.

Як повідомляє "Європейська правда", серію дописів на цю тему він опублікував у своєму X (Twitter).

Вочевидь, його пояснення з'явилось у відповідь на заяви звільнених у рамках обміну із Заходом критиків Путіна.

"Я чую про невинуватість звичайних росіян, але потім бачу, що звичайні росіяни вбивають звичайних українців. Бачу, як звичайні російські мами прощаються зі звичайними російськими синами і бажають їм удачі зі звичайними російськими воєнними злочинами. Бачу, як звичайні росіяни радіють убивствам", – зауважив Ландсбергіс.

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I would like to address the recurring question of those “ordinary Russians” who “shouldn’t be sanctioned”.🧵1/7 – Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) August 4, 2024

Він продовжив цей перелік прикладів "звичайними росіянами", які виряджають своїх малих дітей у військову форму та роблять для них картонні макети танків для участі у заходах, чи шикуються у формі літери Z.

"Звичайна Росія – хвора. Зцілення буде дуже тривалим і болючим процесом, який може початися лише тоді, коли Росія, не лише Путін, зазнає поразки. Без поразки в Україні Росія лише продовжить розширюватися. Тож щодо "несправедливих" санкцій проти "звичайних росіян" – будь-що, що гальмує російську машину тотальної війни, буде мати підтримку звичайних литовців", – написав міністр закордонних справ Литви, завершивши тред гаслом "Слава Україні".

Нагадаємо, у Кремлі офіційно визнали, що звільнений Німеччиною у рамках обміну убивця чеченського командира Красіков є агентом ФСБ.

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