У Німеччині поліцейські застрелили іранця, який накинувся на них з ножем

На півдні Німеччини чоловік з ножем напав на трьох поліцейських на залізничному вокзалі в неділю і помер після того, як поліція вистрелила у нього.

Про це йдеться у заяві німецької поліції, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у баварському місті Лауф-ан-дер-Пегніц неподалік від Нюрнберга.

Спочатку 34-річний чоловік – громадянин Ірану – націлився на поліцейську машину, а коли офіцери вийшли з неї, напав на них з ножем.

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Чоловік помер на місці інциденту, незважаючи на те, що йому надали першу медичну допомогу. Співробітники поліції не постраждали.

Відділ кримінальних розслідувань Швабаха у співпраці з прокуратурою Нюрнберга-Фюрта розпочав розслідування з метою з'ясування передумов інциденту.

Залізнична станція була огороджена до завершення кримінального розслідування.

Нагадаємо, 27-річний виходець з Афганістану ввечері 14 червня напав із ножем на кількох людей у місті Вольмірштедт, одна з жертв загинула.

11 червня у Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.

Перед тим у місті Мангейм виходець з Афганістану накинувся з ножем на ультраправих політиків, внаслідок нападу загинув поліцейський. У Німеччині після цього заговорили про спрощення депортації іммігрантів, які можуть становити загрозу для безпеки.