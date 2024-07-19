У Німеччині затримали двох чоловіків, які напали з ножем на 67-річного вчителя

У місті Ведель, що у німецькій федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, в п’ятницю заарештували двох підозрюваних у нападі на викладача центру освіти для дорослих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Двох братів, яким близько 20 років, підозрюють у нанесенні ножових поранень 67-річному викладачеві на автостоянці школи. Поліція припускає, що йдеться про замах на вбивство. Передумови злочину поки що не з'ясовані.

У поліції Шлезвіг-Гольштейна пізніше заявили, що принаймні один із нападників вдарив викладача ножем у шию. Постраждалого доставили до лікарні з пораненнями, небезпечними для життя.

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Нападників спершу шукали на території школи, яку тимчасово оточили.

Правоохоронці припускають, що причиною злочину стала особиста неприязнь. Водночас у поліції відмовились говорити, чи знали нападники потерпілого – приміром, були його учнями.

За останні місяці в Німеччині повідомляли про кілька нападів із ножем. Під час одного з них вихідець з Афганістану смертельно поранив одного й травмував ще кількох людей.

Перед тим афганський біженець також зарізав поліцейського, після чого в Німеччині почали дискусію про можливу депортацію вихідців із цієї країни.