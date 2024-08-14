Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер уточнила свои планы относительно ограничений на ношение ножей в публичных местах.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит dpa.

По ее мнению, непонятно, зачем кому-то может понадобиться носить нож с лезвием длиннее 6 сантиметров.

При этом министр отметила, что "6 сантиметров – это нормально".

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"Это небольшой нож для фруктов, если вы куда-то путешествуете и хотите устроить пикник. Но это все, что вам "нужно", – добавила Фезер.

В выходные стало известно, что Фезер хочет ужесточить законы, регулирующие ношение холодного оружия, в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей.

Согласно плану, носить в общественных местах будет разрешено только ножи с длиной лезвия до 6, а не до 12 сантиметров, как сейчас.

Фезер также заявляла о намерениях полностью запретить ношение опасных складных ножей.

Изменения в законодательство об оружии будут представлены в ближайшее время.

После ряда нападений с использованием ножей, произошедших в последние месяцы, призывы к изменению законодательства об оружии стали более громкими. В прошлом году Фезер уже выступила за всеобщий запрет на ношение оружия в общественном транспорте, в частности ножей.

В Германии уже запрещена покупка и владение некоторыми видами ножей, например, ножами-бабочками. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет или штраф.

Недавно в немецком городе Ведель задержали двух мужчин, которые напали с ножом на 67-летнего учителя. А перед тем на юге Германии иранец с ножом напал на трех полицейских на железнодорожном вокзале и умер после того, как полиция выстрелила в него.