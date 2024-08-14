В Австрії оголосили звинувачення ексрозвіднику, який міг шпигувати для Росії

Прокуратура Відня в середу, 14 серпня, оголосила звинувачення колишньому співробітнику контррозвідки Егісто Отту та ексдепутату від ультраправої Австрійської партії свободи Гансу-Йоргу Єневайну за порушення службової таємниці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це прокуратура сповістила на своєму сайті.

Віденська прокуратура звинуватила Єневайна в тому, що він змусив Отта вивідати певну конфіденційну інформацію та поділитись нею, а також у передачі у 2021 році конфіденційних документів, пов’язаних із корупційним скандалом в Австрійській партії свободи.

Колишньому співробітниу Федерального відомства з охорони конституції Австрії (BVT) Отту інкримінують те, що він діяв від імені Єневайна, коли у 2018 році доручив "невідомій посадовій особі" отримати інформацію про учасників зустрічі європейських спецслужб.

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Отта також звинувачують у тому, що у 2019 році він передав Єневейну імена співробітників спецслужб, тим самим "поставивши під загрозу національну безпеку".

За основним звинуваченням у порушенні службової таємниці обом чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі, йдеться у пресрелізі прокуратури Відня. Дата судового засідання ще не призначена.

Прокурори також заявили, що продовжують розслідувати Отта в межах "надзвичайно обширної" справи. Розслідування проти ексрозвідника ведеться ще з 2017 року й стосується зловживання службовим становищем, таємній розвідці на шкоду Австрії, порушенні службової таємниці та інших злочинах.

Недавно Егісто Отт потрапив у заголовки газет у зв’язку з постаттю колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека. Як стверджувалось, Отт допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в межах BVT.

Раніше цього року Отта на кілька місяців помістили під варту, після чого в уряді Австрії заявили, що планують посилити законодавство щодо шпигунства, спрямованого проти інших країн або міжнародних організацій.