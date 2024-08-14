В Австрии предъявили обвинения экс-разведчику, который мог шпионить для России

Прокуратура Вены в среду, 14 августа, предъявила обвинения бывшему сотруднику контрразведки Эгисто Отту и экс-депутату от ультраправой Австрийской партии свободы Хансу-Йоргу Еневайну за нарушение служебной тайны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом прокуратура сообщила на своем сайте.

Венская прокуратура обвинила Еневайна в том, что он заставил Отта выведать определенную конфиденциальную информацию и поделиться ею, а также в передаче в 2021 году конфиденциальных документов, связанных с коррупционным скандалом в Австрийской партии свободы.

Бывшему сотруднику Федерального ведомства по охране конституции Австрии (BVT) Отту инкриминируют то, что он действовал от имени Еневайна, когда в 2018 году поручил "неизвестному должностному лицу" получить информацию об участниках встречи европейских спецслужб.

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Отта также обвиняют в том, что в 2019 году он передал Еневейну имена сотрудников спецслужб, тем самым "поставив под угрозу национальную безопасность".

По основному обвинению в нарушении служебной тайны обоим мужчинам грозит до трех лет лишения свободы, говорится в пресс-релизе прокуратуры Вены. Дата судебного заседания еще не назначена.

Прокуроры также заявили, что продолжают расследовать Отта в рамках "чрезвычайно обширного" дела. Расследование против экс-разведчика ведется еще с 2017 года и касается злоупотребления служебным положением, тайной разведке в ущерб Австрии, нарушении служебной тайны и других преступлениях.

Недавно Эгисто Отт попал в заголовки газет в связи с фигурой бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека. Как утверждалось, Отт помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT.

Ранее в этом году Отта на несколько месяцев поместили под стражу, после чего в правительстве Австрии заявили, что планируют ужесточить законодательство в отношении шпионажа, направленного против других стран или международных организаций.