В Австрії хочуть посилити боротьбу зі шпигунством проти міжнародних організацій

Міністерка юстиції Австрії Альма Задіч заявила, що планує посилити законодавство щодо шпигунства, яке наразі прямо заборонено, якщо спрямоване проти самої Австрії, але не проти інших країн або міжнародних організацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Заяві міністерки про плани посилити австрійське законодавство передував арешт колишнього офіцера австрійської розвідки за звинуваченням у шпигунстві на користь РФ, що привертає увагу до шпигунської діяльності в країні.

У заяві для агентства APA Задіч сказала, що Відень вже давно звинувачують у тому, що країна є "острівцем спокою" для спецслужб з усього світу, а також висловила жаль щодо того, що "прогалини в законодавстві досі дозволяють іноземним спецслужбам безкарно шпигувати в Австрії".

"Ми хочемо розширити параграфи про шпигунство, щоб у майбутньому наші правоохоронні органи могли діяти проти іноземних шпигунів, коли їхня діяльність стосується не власне Австрії, а міжнародних організацій, що тут базуються, такі як ООН або дружні держави", – зазначила вона.

Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер, член Австрійської народної партії канцлера Карла Негаммера, заявив в інтерв'ю радіо Oe1, що вважає за необхідне посилити покарання за шпигунство, але також знову закликав владу дозволити прослуховувати дзвінки через месенджери, проти чого виступають їхні партнери по коаліції "Зелені", яких представляє Задіч.

Кримінальний кодекс Австрії наразі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до п'яти років для осіб, які "створюють на шкоду Австрійській Республіці таємну розвідувальну службу або підтримують таку службу в будь-який спосіб".

Закон також забороняє створення, функціонування або підтримку "військової розвідувальної служби" для "іноземної держави або наддержавного чи міжнародного органу", що може призвести до тюремного ув'язнення терміном до двох років.

Австрія дотримується політики військового нейтралітету, а в її столиці Відні розташовані кілька установ ООН та інших міжнародних організацій, таких як Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Днями в Австрії відбулося засідання Ради національної безпеки через затримання колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у шпигунстві.

Віденська прокуратура розслідує справу Отта з 2017 року за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, веденні таємної розвідки на шкоду Австрії та порушенні державної таємниці.

Його нещодавньому арешту передувала поява інформації про те, що Отт передавав російським шпигунам дані з мобільних телефонів австрійських високопосадовців.

Зовсім недавно Отт фігурував у публікаціях ЗМІ у зв’язку з постаттю колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека, який може переховуватись в РФ.

Як стверджувалось, Отт допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в рамках BVT. Він разом з колишнім керівником відділу BVT Мартіном Вайсом збирали інформацію для Марсалека і Росії, спираючись на свою попередню діяльність.