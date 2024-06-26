Ексрозвідник Австрії, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії, вийшов з-під варти

Колишній співробітник Федерального відомства з охорони конституції Австрії (BVT) Егісто Отт, заарештований наприкінці березня за підозрою у шпигунстві, вийшов на свободу після кількамісячного тримання під вартою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

Вищий земельний суд Відня в середу, 26 червня, задовольнив апеляцію на арешт Отта й постановив звільнити його негайно з в'язниці Йозефштадт, де той утримувався.

Як пояснив суд, хоча підозра у скоєнні злочину з боку Отта "значною мірою" існує, підстав для його затримання більше немає.

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"Ознаки вчинення обвинуваченим нових злочинів після обрання йому запобіжного заходу на початку 2021 року відсутні. Факти, на яких ґрунтується невідкладна підозра у вчиненні злочину, передували обраному тоді запобіжному заходу", – йдеться в рішенні суду.

Віденська прокуратура з 2017 року розслідує справу Отта за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, таємній розвідці на шкоду Австрії, порушенні службової таємниці та інших злочинах.

Його підозрюють у тому, що він передав мобільні телефони трьох працівників апарату ексміністра внутрішніх справ Австрії Вольфганга Соботки російській службі внутрішньої розвідки.

Недавно Егісто Отт потрапив у заголовки газет у зв’язку з постаттю колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека. Як стверджувалось, Отт допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в межах BVT.

Після арешту Отта в уряді Австрії заявили, що планують посилити законодавство щодо шпигунства, спрямованого проти інших країн або міжнародних організацій.