Ексрозвідник Австрії, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії, вийшов з-під варти
Колишній співробітник Федерального відомства з охорони конституції Австрії (BVT) Егісто Отт, заарештований наприкінці березня за підозрою у шпигунстві, вийшов на свободу після кількамісячного тримання під вартою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.
Вищий земельний суд Відня в середу, 26 червня, задовольнив апеляцію на арешт Отта й постановив звільнити його негайно з в'язниці Йозефштадт, де той утримувався.
Як пояснив суд, хоча підозра у скоєнні злочину з боку Отта "значною мірою" існує, підстав для його затримання більше немає.
"Ознаки вчинення обвинуваченим нових злочинів після обрання йому запобіжного заходу на початку 2021 року відсутні. Факти, на яких ґрунтується невідкладна підозра у вчиненні злочину, передували обраному тоді запобіжному заходу", – йдеться в рішенні суду.
Віденська прокуратура з 2017 року розслідує справу Отта за звинуваченням у зловживанні службовим становищем, таємній розвідці на шкоду Австрії, порушенні службової таємниці та інших злочинах.
Його підозрюють у тому, що він передав мобільні телефони трьох працівників апарату ексміністра внутрішніх справ Австрії Вольфганга Соботки російській службі внутрішньої розвідки.
Недавно Егісто Отт потрапив у заголовки газет у зв’язку з постаттю колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека. Як стверджувалось, Отт допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в межах BVT.
Після арешту Отта в уряді Австрії заявили, що планують посилити законодавство щодо шпигунства, спрямованого проти інших країн або міжнародних організацій.