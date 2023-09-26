Британія звинувачує ексменеджера німецької компанії у шпигунстві для Росії

У Великій Британії слідчі звинувачують колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека у фінансуванні та керівництві агентурною мережею РФ в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, у розпорядженні якого є британські судові документи.

У Німеччині Марсалека оголосили у розшук за підозрою у шахрайстві. Вважають, що він втік з Відня до Білорусі приватним літаком, а зараз перебуває в Росії під її захистом.

Згідно з документами, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року Марсалек "вступив у змову з метою збору інформації, прямо чи опосередковано корисної для ворога і, таким чином, такої, що завдає шкоди інтересам і безпеці держави". Злочини, як стверджують, також мали відбуватися за межами Англії та Уельсу.

Звинувачення на адресу Марсалека пов'язані з нещодавніми арештами п'ятьох громадян Болгарії, яких також звинувачують у шпигунстві на користь РФ.

Згідно з висновками британських слідчих, Марсалек відіграє ключову роль у цій групі.

Західні правоохоронці припускають, що Марсалек вже був завербований російськими спецслужбами як інформатор і пособник, коли працював менеджером Wirecard.

У минулому Марсалек контактував з особами, яких зараз звинувачують у шпигунстві.

Нагадаємо, раніше цього місяця в Німеччині звинуватили у держзраді колишнього співробітника розвідки, затриманого торік за підозрою у шпигунстві.