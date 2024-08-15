Внаслідок зіткнення винищувачів у Франції загинули двоє пілотів

Двоє французьких пілотів загинули у результаті зіткнення винищувачів Rafale у повітрі на сході Франції в середу.

Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, повідомляє "Європейська правда".

Один пілот катапультувався після катастрофи, що сталася над північно-східною Францією в середу. Влада розпочала пошуки зниклого інструктора та пілота-стажера з другого літака.

"З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale", – написав Макрон у соцмережі X (Twitter).

Реклама:

Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, lors d'un accident aérien en mission d'entraînement en Rafale.



La Nation partage la peine de leurs familles et frères d’armes de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2024

Один з пілотів був знайдений цілим і неушкодженим, заявив напередодні міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Авіакатастрофа з двома винищувачами сталась опівдні у середу, 14 серпня. Про її причини не повідомляли.

Надзвуковий багатоцільовий винищувач Rafale використовують для полювання на ворожі літаки, нанесення ударів по наземних і морських цілях, ведення розвідки і навіть для перевезення ядерних боєголовок Франції. Він став бестселером французької збройової промисловості.