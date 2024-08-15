Внаслідок зіткнення винищувачів у Франції загинули двоє пілотів
Двоє французьких пілотів загинули у результаті зіткнення винищувачів Rafale у повітрі на сході Франції в середу.
Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, повідомляє "Європейська правда".
Один пілот катапультувався після катастрофи, що сталася над північно-східною Францією в середу. Влада розпочала пошуки зниклого інструктора та пілота-стажера з другого літака.
"З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale", – написав Макрон у соцмережі X (Twitter).
Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, lors d'un accident aérien en mission d'entraînement en Rafale.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2024
La Nation partage la peine de leurs familles et frères d’armes de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier.
Один з пілотів був знайдений цілим і неушкодженим, заявив напередодні міністр оборони Себастьєн Лекорню.
Авіакатастрофа з двома винищувачами сталась опівдні у середу, 14 серпня. Про її причини не повідомляли.
Надзвуковий багатоцільовий винищувач Rafale використовують для полювання на ворожі літаки, нанесення ударів по наземних і морських цілях, ведення розвідки і навіть для перевезення ядерних боєголовок Франції. Він став бестселером французької збройової промисловості.