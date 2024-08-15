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Внаслідок зіткнення винищувачів у Франції загинули двоє пілотів

Новини — Четвер, 15 серпня 2024, 07:45 — Христина Бондарєва

Двоє французьких пілотів загинули у результаті зіткнення винищувачів Rafale у повітрі на сході Франції в середу.

Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, повідомляє "Європейська правда".

Один пілот катапультувався після катастрофи, що сталася над північно-східною Францією в середу. Влада розпочала пошуки зниклого інструктора та пілота-стажера з другого літака.

"З великим сумом ми дізналися про загибель капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчально-тренувального польоту літака Rafale", – написав Макрон у соцмережі X (Twitter).

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Один з пілотів був знайдений цілим і неушкодженим, заявив напередодні міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Авіакатастрофа з двома винищувачами сталась опівдні у середу, 14 серпня. Про її причини не повідомляли.

Надзвуковий багатоцільовий винищувач Rafale використовують для полювання на ворожі літаки, нанесення ударів по наземних і морських цілях, ведення розвідки і навіть для перевезення ядерних боєголовок Франції. Він став бестселером французької збройової промисловості.

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