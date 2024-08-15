В результате столкновения истребителей во Франции погибли двое пилотов

Двое французских пилотов погибли в результате столкновения истребителей Rafale в воздухе на востоке Франции в среду.

Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, сообщает "Европейская правда".

Один пилот катапультировался после катастрофы, произошедшей над северо-восточной Францией в среду. Власти начали поиски пропавшего инструктора и пилота-стажера со второго самолета.

"С прискорбием мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale", – написал Макрон в соцсети X (Twitter).

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Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, lors d'un accident aérien en mission d'entraînement en Rafale.



La Nation partage la peine de leurs familles et frères d’armes de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2024

Один из пилотов был найден целым и невредимым, заявил накануне министр обороны Себастьен Лекорню.

Авиакатастрофа с двумя истребителями произошла в полдень в среду, 14 августа. О ее причинах не сообщалось.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель Rafale используют для охоты на вражеские самолеты, нанесения ударов по наземным и морским целям, ведения разведки и даже для перевозки ядерных боеголовок Франции. Он стал бестселлером французской оружейной промышленности.