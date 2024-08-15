В результате столкновения истребителей во Франции погибли двое пилотов
Двое французских пилотов погибли в результате столкновения истребителей Rafale в воздухе на востоке Франции в среду.
Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, сообщает "Европейская правда".
Один пилот катапультировался после катастрофы, произошедшей над северо-восточной Францией в среду. Власти начали поиски пропавшего инструктора и пилота-стажера со второго самолета.
"С прискорбием мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale", – написал Макрон в соцсети X (Twitter).
Nous apprenons avec tristesse les décès du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, lors d'un accident aérien en mission d'entraînement en Rafale.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2024
La Nation partage la peine de leurs familles et frères d’armes de la Base aérienne 113 de Saint-Dizier.
Один из пилотов был найден целым и невредимым, заявил накануне министр обороны Себастьен Лекорню.
Авиакатастрофа с двумя истребителями произошла в полдень в среду, 14 августа. О ее причинах не сообщалось.
Сверхзвуковой многоцелевой истребитель Rafale используют для охоты на вражеские самолеты, нанесения ударов по наземным и морским целям, ведения разведки и даже для перевозки ядерных боеголовок Франции. Он стал бестселлером французской оружейной промышленности.