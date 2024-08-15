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В результате столкновения истребителей во Франции погибли двое пилотов

Новости — Четверг, 15 августа 2024, 07:45 — Кристина Бондарева

Двое французских пилотов погибли в результате столкновения истребителей Rafale в воздухе на востоке Франции в среду.

Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, сообщает "Европейская правда".

Один пилот катапультировался после катастрофы, произошедшей над северо-восточной Францией в среду. Власти начали поиски пропавшего инструктора и пилота-стажера со второго самолета.

"С прискорбием мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабире и лейтенанта Матиса Лоренса в авиакатастрофе во время учебно-тренировочного полета самолета Rafale", – написал Макрон в соцсети X (Twitter).

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Один из пилотов был найден целым и невредимым, заявил накануне министр обороны Себастьен Лекорню.

Авиакатастрофа с двумя истребителями произошла в полдень в среду, 14 августа. О ее причинах не сообщалось.

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель Rafale используют для охоты на вражеские самолеты, нанесения ударов по наземным и морским целям, ведения разведки и даже для перевозки ядерных боеголовок Франции. Он стал бестселлером французской оружейной промышленности.

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