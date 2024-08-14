Авіакатастрофа винищувачів у Франції: одного з пілотів знайшли живим

Після авіакатастрофи двох винищувачів у французькому департаменті Мерт і Мозель одного з пілотів знайшли живим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в X (Twitter) написав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Він розповів, що в авіакатастрофу потрапили два винищувачі Rafale.

"Один з пілотів був знайдений живим і неушкодженим. Пошуки іншого ще тривають", – зазначив міністр.

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Він подякував збройним силам і жандармам, які беруть участь у пошуках і забезпеченні безпеки в районі авіакатастрофи.

Авіакатастрофа з двома винищувачами сталась опівдні у середу, 14 серпня. Про її причини наразі нічого не повідомляють.

У липні у Вірменії розбився військовий літак, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.

Крім того, у польській Гдині вдень 12 липня розбився навчально-бойовий літак М-346, пілот загинув на місці.