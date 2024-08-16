Греція послабила обмеження щодо овець і кіз після спалаху смертельної хвороби

Міністерство сільського господарства Греції в п’ятницю, 16 серпня, частково скасувало заборону на перевезення овець і кіз, запроваджену минулого місяця через спалах смертельної для худоби хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У постанові грецького міністерства вказано, що переміщення овець і кіз на забій дозволять із понеділка, 19 серпня, в регіонах, які не постраждали від спалаху peste des petits ruminants (чуми дрібних жуйних), також відомого як "козяча чума".

Таке переміщення водночас треба здійснювати "із суворим дотриманням заходів біобезпеки як для транспортних засобів, так і для персоналу" – зокрема використовувати найближчу бійню.

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Понад десяток префектур Міністерство сільського господарства Греції досі визначає як регіони з високим рівнем поширення "козячої чуми", там заборона вивезення з ферм продовжена на наступний тиждень.

Спалах вірусу peste des petits ruminants виявили наприкінці липня, нині він поширився на понад два десятки ферм, насамперед у центральній Греції.

Відповідно до правил ЄС, якщо вірус виявили в однієї тварини, знищується все стадо, аби запобігти подальшому поширенню.

Вірус peste des petits ruminants (PPR) уперше виявили у Кот-д'Івуарі в 1942 році. Він не загрожує людям, але є дуже заразним для кіз і овець і може вбити до 70% інфікованих. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, щороку вірус призводить до збитків у розмірі до 2,1 мільярда доларів.

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