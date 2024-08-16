Греция ослабила ограничения в отношении овец и коз после вспышки смертельной болезни

Министерство сельского хозяйства Греции в пятницу, 16 августа, частично отменило запрет на перевозку овец и коз, введенный в прошлом месяце из-за вспышки смертельной для скота болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В постановлении греческого министерства указано, что перемещение овец и коз на убой позволят с понедельника, 19 августа, в регионах, которые не пострадали от вспышки peste des petits ruminants (чумы мелких жвачных), также известного как "козья чума".

Такое перемещение при этом надо осуществлять "со строгим соблюдением мер биобезопасности как для транспортных средств, так и для персонала" – в частности использовать ближайшую бойню.

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Более десятка префектур Министерство сельского хозяйства Греции до сих пор определяет как регионы с высоким уровнем распространения "козьей чумы", там запрет вывоза с ферм продлен на следующую неделю.

Вспышку вируса peste des petits ruminants обнаружили в конце июля, сейчас он распространился на более двух десятков ферм, прежде всего в центральной Греции.

Согласно правилам ЕС, если вирус обнаружили у одного животного, уничтожается все стадо, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Вирус peste des petits ruminants (PPR) впервые обнаружили в Кот-д'Ивуаре в 1942 году. Он не угрожает людям, но очень заразен для коз и овец и может убить до 70% инфицированных. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно вирус приводит к убыткам в размере до 2,1 миллиарда долларов.

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