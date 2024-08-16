Поліція поки виключає диверсію на базі Бундесверу на заході Німеччини

Аналіз води в місті Мехерніх на заході Німеччини, де розташована база Бундесверу, виключила ймовірність її зараження, підозра про що з’явилась напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ARD.

Поліція району Ойскірхен, до якого входить Мехерніх, повідомила, що на резервуарі з паводковою водою – яка, як вважалось, могла стати об’єктом зловмисних дій – не було виявлено жодних пошкоджень.

Сліди на резервуарі, як припускають правоохоронці, могли залишити дикі звірі, ознак диверсії проти Бундесверу вони поки не виявили. Справа розслідується за фактом пошкодження майна.

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Остаточні результати аналізу води будуть готові протягом вихідних, тож вдала Мехерніха закликала місцевих жителів про всяк випадок кип’ятити воду перед споживанням.

"На тлі нинішньої політичної ситуації та численних спекуляцій мало що можна виключити. З продуктом харчування номер один, питною водою, потрібно бути дуже обережними", – прокоментував мер Мехерніха Ганс-Петер Шик.

Раніше цього тижня у Німеччині опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду.

Згодом стало відомо, що військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсії. Пізніше поліція Кельна заявила, що інцидент на військовій авіабазі розглядається як незаконне проникнення.