У Німеччині підозрюють нову диверсію з водою для Бундесверу

У німецькому місті Мехерніх, де розташована база Бундесверу, запідозрили диверсію із зараженням води.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними місцевої влади, дослідження спеціального пожежного підрозділу показали, що вода не була біологічно чи хімічно забруднена.

Водночас додатково проводиться перевірка на бактеріальне зараження – для цього потрібно провести бакпосів, результати якого можуть бути отримані лише після вихідних.

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У зв'язку з цим місцевим мешканцям дозволили використовувати водопровідну воду для миття і прання, але закликають кип'ятити її, перш ніж пити.

Напередодні увечері представники місцевих органів охорони здоров'я закликали громадськість обережно використовувати водопровідну воду.

Причиною стало те, що на одному з міських резервуарів для питної води виявили зрізану огорожу.

Казарма Блайберг німецьких збройних сил, розташована у Мехерніху, також бере воду з резервуара.

Раніше цього тижня у Німеччині опечатали військові казарми біля Кельна через підозру, що диверсанти могли забруднити там водопровідну воду.

Згодом стало відомо, що військово-повітряна база НАТО в німецькому місті Гайленкірхен була закрита через підозру диверсії. Пізніше поліція Кельна заявила, що інцидент на військовій авіабазі розглядається як незаконне проникнення.

Депутати Бундестагу Маркус Фабер та Костянтин фон Ноц вважають, що інциденти на двох військових базах у Німеччині можуть бути пов’язані з диверсійною операцією Росії.